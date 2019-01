Esporte Jogadores esmeraldinos ficarão 10 dias concentrados em início de pré-temporada Jogadores e comissão técnica dormirão no clube para intensificar primeiros trabalhos da temporada

O Goiás se apresentou na tarde desta quarta-feira (02) e já vai intensificar os trabalhos de preparação física para o início do Campeonato Goiano. Jogadores e comissão técnica ficarão 10 dias consecutivos (começando nesta quarta-feira, às 21 horas, até o dia 12) concentrados na Casa do Atleta, no CT Edmo Pinheiro. Segundo o preparador físico do clube, Gustavo Araújo...