Esporte Jogadores elogiam força do elenco

Além de fazer bom papel no jogo de reabertura do Estádio Antônio Accioly, o Atlético se preocupava, também, com as ausências de cinco jogadores suspensos: Gilvan, Oliveira, Bruno Santos, André Luís e do artilheiro Júnior Brandão. Os substitutos não deixaram cair o nível do time e asseguraram a vitória, em casa, neste sábado. “Provamos que não temos só um time. Nós temos elenco e iss...