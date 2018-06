Esporte Jogadores do Panamá são furtados em hotel na Noruega após amistoso Foi justamente neste amistoso que o meia Alberto Quintero sofreu uma fratura no segundo metatarso do pé direito

A quarta-feira não foi mesmo das melhores para a seleção panamenha de futebol. Não bastasse a derrota para a Noruega em amistoso de preparação para a Copa do Mundo e o corte do meia Quintero, a delegação do país ainda foi furtada em Oslo, onde perdeu o confronto para os donos da casa por 1 a 0. Em nota, a Federação Panamenha de Futebol (Fepafut) anunciou que o crim...