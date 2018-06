Esporte Jogadores do México saem em defesa de Osorio após vitória: 'Ele é um gênio'

Menos de 24 horas depois de ter conquistado um dos resultados mais importantes de sua história, a vitória sobre a Alemanha por 1 a 0, a seleção do México voltou aos treinamentos, já na preparação para a partida contra a Coreia do Sul, sábado, dia 23, às 12h, em Rostov. Antes do trabalho em campo começar, Miguel Layun e Jonathan Dos Santos, falaram com os jornalistas em ent...