Esporte Jogadores do Goiás se queixam de vaias da torcida Técnico Ney Franco pediu que os jogos passassem a ser realizados no Estádio Olímpico

O pedido para que os jogos do Goiás como mandante passassem a ser realizados no Estádio Olímpico partiu do técnico Ney Franco. Uma das explicações que o treinador deu foi o de enxergar mais potencial para que o local vire um “caldeirão” e, assim, haja aproximação entre torcedor e jogadores. Entretanto, alguns atletas esmeraldinos vêm notando um lado negativo desta situação....