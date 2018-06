Esporte Jogadores do Brasil lamentam erros e reclamam da arbitragem após empate "Em Copa, não tem jogo fácil. Mas estamos focados no objetivo e vamos buscar os três pontos na próxima partida", declarou Miranda

A seleção brasileira decepcionou na estreia da Copa do Mundo e não passou de um empate por 1 a 1 diante da Suíça neste domingo, em Rostov. Os próprios jogadores do time de Tite admitiram que a atuação ficou abaixo do esperado e reconheceram que erraram demais ao longo dos 90 minutos. "Tentamos impor nosso ritmo, mas infelizmente erramos muitos passes e jogadas. Aí, o ...