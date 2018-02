Jogadores do Atlético são alvo de protesto da torcida na chegada a Goiânia

O elenco do Dragão foi alvo da indignação da torcida rubro-negra na noite desta quinta-feira (8), na chegada do clube a Goiânia após a eliminação na Copa do Brasil, em Altos (PI). Cerca de 20 atleticanos protestaram no aeroporto.

Os atletas foram alvos de xingamentos e os torcedores jogaram ovos no ônibus que transportaria a delegação do aeroporto até o clube. Mais tarde, na chegada ao centro de treinamento, segundo o Atlético, a torcida soltou rojões. A torcida gritava para os jogadores jogarem com raça e para honrar a camisa, reclamando da falta de vontade de alguns atletas.

O Atlético chegou a Goiânia por volta das 22 horas desta quinta-feira (8). Em crise na temporada, o rubro-negro ainda não venceu nos sete jogos que disputou em 2018 - seis pelo Goianão e um pela Copa do Brasil. Na competição nacional, não passou da 1ª fase, caindo para o inexpressivo Altos (PI). A equipe já trocou o treinador - Claudio Tencati substituiu João Paulo Sanches, que voltou a ser aulixar - e busca a primeira vitória no ano neste sábado (10), às 16h30, no Antônio Accioly, contra o Itumbiara.

O Dragão é o último colocado do Grupo A do Campeonato Goiano, com 4 pontos e aproveitamento de 22%.