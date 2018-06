Esporte Jogadores de Vila Nova e Atlético lamentam não terem encerrado jejuns Clássico não sai do empate sem gol. Equipes e técnicos continuam pressionados. Resultado não é interessante para ninguém

Vila Nova e Atlético precisavam ganhar o clássico deste sábado (16), no Estádio Serra Dourada, para afastar jejum de vitórias na Série B. Tamanha fome por nada. O empate por 0 a 0 resumiu o que foi o jogo. O time vilanovense parou na trave e no travessão do Dragão, no segundo tempo. Lamentou e saiu de campo vaiado por parte da torcida, que gritou “time sem vergonha” e...