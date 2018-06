Esporte Jogadores da seleção recebem aula de ex-juiz brasileiro sobre uso do VAR na Copa Wilson Luís Seneme, membro do Comitê de Arbitragem da Fifa, foi o responsável por dar as explicações aos jogadores sobre o sistema

A terça-feira (12) foi movimentada na seleção brasileira. Além do treino aberto ao público, realizado no Estádio Slava Metreveli, na primeira atividade da equipe em Sochi, o grupo de jogadores convocados por Tite para a Copa do Mundo acompanhou uma palestra sobre o árbitro assistente de vídeo (VAR, na sigla em inglês), que será utilizado durante o torneio na Rússia. O brasil...