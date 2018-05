Esporte Jogadores convocados para Copa do Mundo começam a chegar à Granja Comary Tite tem sequência de 27 dias de trabalho até estreia no Mundial

A seleção brasileira começa nesta segunda-feira um período de 27 dias de preparação até a estreia na Copa do Mundo da Rússia. Vinte jogadores do total dos 23 convocados por Tite são esperados na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), sendo que três só vão chegar na terça. As ausências certas são de Casemiro e Marcelo, do Real Madrid, e Roberto Firmino, do Liverpool. O trio...