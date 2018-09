Esporte Jogadores colorados acreditam em Fortaleza pressionado pela sequência ruim nos últimos jogos Além do camisa 10 colorado, outros cinco jogadores defenderam o Fortaleza de 2016 para cá

A partida entre Fortaleza e Vila Nova é um confronto direto pelas primeiras posições da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo é marcado também por jogadores colorados que conhecem muito bem o terreno onde será disputada a partida e farão reencontro com o Castelão. O jogador do Vila Nova com passagem mais recente pelo tricolor cearense é o meia Alan Mineiro, que te...