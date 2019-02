Esporte Jogador morto em incêndio no CT do Flamengo completaria 15 anos neste sábado O zagueiro defendia o Flamengo há três anos na categoria de base

Arthur Vinícius de Barros é mais uma vítima confirmada do incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo na manhã desta sexta-feira (8). O zagueiro morreu um dia antes de completar 15 anos. A informação foi divulgada por uma tia do adolescente. O jogador morava com a mãe e a tia no bairro Volta Grande II. Ele defendia o Flamengo há três anos na categoria de base e...