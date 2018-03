Jogador do Real Madrid deixa o time com 10 em campo contra o Eibar para fazer o 'número 2'

O capitão do Real Madrid e da seleção espanhola Sergio Ramos passou um aperto durante a partida contra o Eibar, neste sábado (10), pelo campeonato espanhol.

O zagueiro deixou o seu time com um a menos em campo, por cerca de cinco minutos, aos 30 minutos do segundo tempo, porque precisou ir ao banheiro.

O técnico francês Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, disse após o jogo, na coletiva de imprensa, que o atleta pediu para ir ao banheiro para fazer o 'número dois', mas que não queria ser substituído.

"Sergio Ramos se cagou um pouco. Ele foi ao banheiro por um minuto e depois estava de volta, é isso", explicou bem-humorado Zidane após a partida.

O próprio Sergio Ramos publicou em sua conta do Twitter: "Aperto típico, saída, entrada, retorno ao jogo, gol da equipe e retorno para casa".

Típico apretón. / Nature calls.🤭

Salir. Entrar. / Out & back in. 🏃🏻‍♂

Vuelta a la carga. / Reload. 🔋

Gol del equipo. / Team goal. ⚽️

➕3⃣

Y vuelta a casa. / Back home. 🏠

¡Seguimos! / Let's keep it up.💪#HalaMadrid pic.twitter.com/2r67vxEZlq — Sergio Ramos (@SergioRamos) 10 de março de 2018

No momento em que Ramos teve que deixar o campo na partida, o jogo estava empatado em 1 a 1. No final, o segundo gol de Cristiano Ronaldo, de cabeça, com o passe de Dani Carvajal, resolveu a luta a favor do Real Madrid.