Esporte Jogador do Flamengo sobrevivente reencontra família no Tocantins: “Ganhei uma segunda chance” Kayque chegou à Capital neste sábado, 9, e disse à imprensa que não vai desistir de seu sonho e o futebol será uma forma de homenagear os amigos "que tiveram esse sonho interrompido"

O atleta de base Flamengo Kayque Soares Campos, 15 anos, chegou em Palmas por volta das 10 horas deste sábado, 9. No aeroporto Brigadeiro Lysia Rodrigues, o sobrevivente da tragédia, que matou dez adolescentes e deixou três feridos no alojamento da base do Flamengo no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, foi recebido e aplaudido pela família. Emocionado, o zagueiro tocant...