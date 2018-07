Esporte Jogador da Dinamarca é ameaçado de morte após perder pênalti Nikolai Jorgensen desperdiçou a última cobrança na disputa com a Croácia pelas oitavas de final da Copa do Mundo

O sonho de avançar na Copa do Mundo chegou ao fim para a Dinamarca no último domingo, com a derrota nos pênaltis para a Croácia, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Responsável por perder a última cobrança, o atacante Nikolai Jorgensen passou a sofrer com agressões verbais e até ameaças de morte através das redes sociais. O atacan...