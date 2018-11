Esporte Jogador da base viveu a queda e se recuperou

A conquista do acesso foi de grande comoção para todo o elenco do Goiás, principalmente pelas críticas após o início desastroso na Série B. O sabor dessa conquista, entretanto, tem gosto mais especial para uns do que para outros. David Duarte, revelado pelo alviverde, subiu para o profissional em 2015, ano do rebaixamento da equipe.Apesar de ter participado de poucos jogos...