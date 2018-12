Esporte 'Joga de botina': Jacques Vanier visita CT do Atlético, Antônio Accioly e se diverte Ícone do 'goianês' no Instagram esteve nas dependências do rubro-negro, em Goiânia, na manhã desta quinta-feira (13) e mostrou tudo em seu perfil

Ele viralizou nas redes sociais ao pedir pamonha, pequi e galinhada em um McDonald's dos Estados Unidos, além de mostrar, diariamente, o "goianês" para o mundo. Neste fim de ano, deu um tempo da "terra do Tio Sam" e decidiu curtir um pouco a terra de Nerildo & Nerivan. Após visitar a redação do POPULAR e participar de uma divertida live no Facebook do jornal...