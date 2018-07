Esporte Joanna Maranhão deixa as piscinas Dona de melhor resultado da natação feminina do País encerra ciclo e não irá aos Jogos de Tóquio

Joanna Maranhão anunciou, nesta sexta-feira (27), a sua aposentadoria das piscinas. Aos 31 anos, a agora ex-nadadora comunicou sua decisão de deixar as competições, em um texto publicado no seu perfil, no Instagram. “É chegada a hora de encerrar um ciclo de tantos anos. Por 17 primaveras, defendi as cores do Brasil nos mais diversos campeonatos internacionais”, escreveu a nada...