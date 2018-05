Esporte Joachim Löw renova contrato com a seleção alemã até a Copa de 2022 O treinador está a frente da seleção desde 2006 e conduziu a equipe ao título mundial em 2014

Joachim Löw permanecerá à frente da seleção da Alemanha até o final da Copa de 2022, no Catar. Foi o que ficou definido nesta terça-feira (15), quando a Federação Alemã de Futebol anunciou ter acertado a renovação do contrato do treinador, um mês antes do início do Mundial da Rússia. Além de ampliar o contrato de Löw, que em sua versão anterior iria até a Eurocopa ...