João Paulo Sanches terá auxiliar com muita bagagem

O Atlético iniciou suas atividades para 2018 na quarta-feira e contou com algumas novidades não só no elenco - contratações do zagueiro Lucas Rocha e do meia Tomas Bastos - como também na comissão técnica. Regis Angeli, de 53 anos, é novo auxiliar técnico de João Paulo Sanches. O profissional foi um pedido pessoal do treinador rubro-negro. “Conheço o Regis há muito tempo,...