João Paulo Sanches critica futebol apresentado pelo Atlético contra o Grêmio Anápolis

Após o empate sem gols contra o Grêmio Anápolis, o treinador rubro-negro, João Paulo Sanches, não poupou seu time e ressaltou que a equipe precisa jogar mais do que foi apresentado nesse sábado (20). O Atlético soma dois empates do Goianão e volta a campo na quarta-feira (24) para enfrentar a Aparecidense.

Ao final do jogo, o torcedor atleticano não poupou vaias ao time, que teve raras chances de gol. João Paulo Sanches deu razão ao torcedor, mas ressaltou que o time ainda irá evoluir. "Foi um futebol pobre. Tentamos mexer no time, conversar, mas não foi suficiente para trazer um futebol vistoso, além disso finalizamos pouco durante o jogo. O nosso futebol precisa ser maior que esse que apresentamos hoje e o torcedor tem razão de sair chateado", ressaltou o treinador.

Durante a partida, o Grêmio Anápolis mostrou um padrão de jogo bem definido de se defender e o Atlético teve dificuldades em romper o sistema defensivo do time anapolino e para a sequência, João Paulo Sanches acredita que o time precisa melhorar o setor de meio de campo.

"Precisamos aumentar o poder de criação. Sabemos que todos vão vir aqui por uma bola e hoje não tivemos competência de furar esse bloqueio", ressaltou o comandante.

Com um calendário apertado e com pouco tempo para trabalhar, o treinador rubro-negro destacou que pode modificar a equipe, em busca do melhor Atlético. "Temos que corrigir muito, seja na conversa ou na substituição. Vou colocar aquele que estiver melhor no dia a dia. O elenco é qualificado e precisamos achara as melhores peças para o Atlético melhorar", disse.