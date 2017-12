João Paulo Sanches celebra returno e se diz pronto para comandar o Atlético em 2018

Antes da bola rolar entre Atlético e Fluminense, a diretoria do clube rubro-negro anunciou que o técnico João Paulo Sanches será o treinador do Dragão no Campeonato Goiano. A decisão saiu depois de reuniões realizadas no decorrer da última semana,onde o paulista de 37 anos avisou que está preparado para comandar o time campineiro.

“Coloquei que estou apto para ajudar o Atlético, independente de quais seriam as funções. Todos vão ver um João Paulo Sanches cada vez mais pronto para a função (de técnico)”, explicou o treinador do Atlético, que vê no seu aproveitamento pelo Dragão no 2º turno do Brasileiro como incentivo para se dar bem em 2018.

“Me vejo pronto pelo aproveitamento conquistado e rendimento que tivemos no returno. Vamos ver o que vai acontecer daqui para a frente”, frisou João Paulo Sanches em coletiva após o empate, por 1 a 1, com Fluminense.

O planejamento para a próxima temporada inclusive já começou. O técnico do Atlético acredita que de sete a dez jogadores do atual elenco deverão permanecer. “Vamos ter algumas correções a serem feitas, com a mudança de divisão (A para B) é preciso mudar o perfil de jogo”, salientou o treinador, que celebrou o 2º turno do Dragão.

“Terminamos o 1º turno com 10 pontos do primeiro time que não caia (Chapecoense). Terminamos o campeonato com 6 pontos (Vitória). Isso mostra que a nossa queda foi no 1º turno. Ao todo, foram 5 jogos de invencibilidade na reta final. Alta pontuação no returno, mas o Atlético termina mais forte do que era esperado por muitos”, celebrou o comandante do Dragão.