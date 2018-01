João Paulo Sanches aponta favoritos ao título do Goianão

Os três times da capital (Atlético, Goiás e Vila Nova) sempre iniciam o Campeonato Goiano como os grandes favoritos ao título. As estatísticas por si só explicam isso: a última vez que um time do interior faturou o caneco do Goianão foi há 10 anos, em 2008 (Itumbiara). Além disso, das nove finais disputadas desde então, apenas em três algum time do interior esteve envolvido (2010, Santa Helena x Vila Nova; 2015, Aparecidense x Goiás; e 2016, Anápolis x Goiás).

O técnico João Paulo Sanches não hesita em apontar os favoritos fora de campo, mas sabe que, dentro das quatro linhas, a história pode ser outra. “Se nós, de Atlético, Vila e Goiás, fizermos algum jogo aqui e não nos acharmos favoritos, estamos desrespeitando a própria história, mas temos de colocar esse favoritismo dentro de campo. Nesta quarta (17), não tem favorito, mas nossa postura vai nos mostrar se somos ou não favoritos ao jogo”, afirmou o treinador sobre a partida contra o Itumbiara, a partir das 20h30.

O treinador rubro-negro não fez mistério sobre o time que entrará em campo na estreia do Goianão: Kléver; Jonathan, William Alves, Lucas Rocha e Bruno Santos; Diego Silva, Fernandes e Jorginho; Wesley Natã, Roger e Elder Santana.

Na defesa, o treinador optou por Lucas Rocha para ocupar a vaga que era de Gilvan – que trocou o clube pelo futebol romeno – deixando Hugo Gomes no banco de reservas. João Paulo explicou a escolha.

“Escolhi o Lucas Rocha pelo fato de casar mais com o futebol do Willian e eu o conheço há muito tempo. Eu o monitoro desde 2015 e o conheço muito mais. O Hugo é mais recente, veio do Brasileirão de Aspirantes, do São Paulo. Estamos muito bem servidos. Seja qual for dos quatro, confio muito neles”, destacou o treinador.

O Atlético estreia no Goianão nesta quarta-feira (17), às 20h30, contra o Itumbiara, no estádio JK.