Esporte João Gomes fatura bronze nos 100m peito no 1º dia do Pan-Pacífico Aos 32 anos, esportista era o único finalista da prova nascido na década de 1980. Seis competidores a completando em 59s

O Brasil foi ao pódio no primeiro dia de finais do Campeonato Pan-Pacífico de Natação, realizado em Tóquio, no Japão. Nesta quinta-feira, João Gomes Junior assegurou a medalha de bronze na disputa dos 100 metros peito ao completar a distância em 59s60. Aos 32 anos, João Gomes era o único finalista da prova nascido na década de 1980. E diante de nadadores mais jovens...