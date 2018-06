Esporte Jesús Corona diz ter esperança de ser titular do México e fazer seu 1º jogo em uma Copa No treino da última terça-feira (12), o goleiro foi escalado como titular no lugar de Guillermo Ochoa

Quatro anos atrás, Jesús Corona parecia figurar como titular indiscutível do México. Porém, Guillermo Ochoa é que acabou assumindo o posto de goleiro da seleção do país que disputou a Copa do Mundo de 2014. O jogador, inclusive, teve atuação decisiva para garantir um empate por 0 a 0 com o Brasil na primeira fase da competição, em confronto realizado na Arena Castelão, e...