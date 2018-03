Jefferson ressalta evolução com Hélio dos Anjos

O Goiás folgou na primeira rodada do 3º turno do Goianão e volta a campo nesta quarta-feira (7), onde enfrenta a Anapolina, às 21h45, no estádio Serra Dourada. Mesmo com uma partida a menos que os rivais, o esmeraldino continua folgado na liderança geral do estadual, com 23 pontos e a 4 do segundo colocado, a Aparecidense.

Para se manter sem nenhum incomodo na liderança do Estadual, o esmeraldino não deve polpar para o duelo contra a Rubra, mas na sequência, contra o Atlético, alguns jogadores devem ser poupados. Quem não quer ficar de fora dos próximos jogos é o lateral esquerdo, Jefferson, o jogador marcou o gol da vitória do time na Copa do Brasil, sobre o Coritiba e quer continuar com o bom rendimento.

"Desde o ano passado eu venho crescendo muito, nesse ano o professor Hélio me deu essa oportunidade e sempre conversa comigo para melhorar a cada jogo. Estou fazendo o que ele pede e felizmente estou conseguindo ter essa sequência na equipe", disse Jefferson, que já participou de 11, dos 13 jogos do Goiás na temporada.

Ingressos

No duelo contra a Anapolina, a direção do Goiás irá fazer um promoção e os ingressos vão ter preço único. Tanto para as arquibancadas, quanto para as cadeiras do Serra Dourada, o torcedor irá pagar o valor de 20 reais, quem apresentar um bilhete da Timemania com o esmeraldino como o time do coração tem o direito a pagar meia-entrada.

Locais de venda:



· EMPÓRIO GOIÁS

Terça-feira: 8h às 18h

Quarta-feira: 8h às 17h

· LOJAS FLÁVIOS (Horário comercial)

- Rua 24, Campinas

- Rua 4, Centro

- Rua Dom Emmanuel, Senador Canedo

- Rua 19-C, Garavelo

- Buriti Shopping

- Shopping Flamboyant

- Portal Shopping