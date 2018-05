Esporte Jefferson chega ao Atlético com intenção de fazer história O goleiro de 25 anos assumiu a posição de Klever e estreou na última sexta-feira, diante do Londrina, sem sofrer gols

No último jogo do Atlético, contra o Londrina, no estádio Olímpico, quem assumiu a titularidade foi o goleiro Jefferson, na vaga de Klever. O arqueiro, de 25 anos, chegou ao rubro-negro vindo do Náutico e aproveitou bem a primeira oportunidade no Dragão, conseguiu fazer uma partida segura e não sofreu gols e destaca que chega ao clube para construir uma história n...