Esporte Jefferson alcança marca histórica, mas Botafogo só empata com o Ceará Goleiro é homenageado antes de jogo diante dos cearenses no Rio

Em noite especial para Jefferson, que se tornou o terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisa do Botafogo, a equipe carioca não saiu do empate sem gols com o Ceará nesta quarta-feira, no Engenhão, em duelo válido pela 10ª rodada do Brasileirão, e frustrou os planos de coroar a marca histórica do goleiro com uma vitória. Com o resultado, o Botafogo não consegu...