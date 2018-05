Esporte Jefferson admite que reserva no Botafogo contribuiu para decisão de se aposentar O goleiro, de 35 anos, sobreu uma lesão no cotovelo em 2016 e ficou mais de um ano parado

O goleiro Jefferson falou com os jornalistas nesta quinta-feira (17). Titular no Botafogo desde a lesão de Gatito Fernández, ocorrida em 23 de abril pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o veterano de 35 anos admitiu que o banco de reservas pesou na decisão de se aposentar ao final da temporada. "Nunca falei que iria parar por causa da idade. 35 anos, pa...