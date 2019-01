Esporte Jardine confirma Volpi como titular no São Paulo e diz contar com Nenê Time inicia caminhada no Estadual, que não conquista há 14 anos, contra o Mirassol, no sábado (19), às 19h30, no Pacaembu

Apesar de dizer em determinado momento de sua entrevista coletiva, nesta sexta-feira, que não crava ninguém como titular ou reserva do São Paulo neste início de temporada, o técnico André Jardine confirmou que o goleiro Tiago Volpi larga na frente de Jean e será titular diante do Mirassol, sábado, às 19h30, no Pacaembu, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Jardine também...