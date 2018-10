Esporte Japão vence e obriga Brasil a fazer 3 a 0 na última rodada para seguir no Mundial Equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães encara o Japão, nesta quinta-feira, a partir das 7h20 (horário de Brasília)

A seleção brasileira feminina de vôlei vai precisar de uma vitória por 3 sets a 0, nesta quinta-feira, para obter a classificação para a terceira fase do Mundial, que está sendo disputado no Japão. O jogo começa às 7h20 (horário de Brasília). A equipe do técnico José Roberto Guimarães é a quarta colocada, com 18 pontos, no Grupo E, atrás de Sérvia, Japão e Holanda, ...