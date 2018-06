Esporte Japão perde para a Polônia, mas se classifica por ter menos cartões do que Senegal A seleção nipônica terminou a primeira fase com 4 cartões amarelos, dois a menos que a equipe africana

Depois de duas boas atuações, a seleção do Japão decepcionou e foi superada pela já eliminada Polônia por 1 a 0 nesta quinta-feira, em Volgogrado, pela rodada final do Grupo H da primeira fase da Copa do Mundo da Rússia. Os japoneses, porém, estão nas oitavas de final do Mundial graças à Colômbia, que venceu o Senegal pelo mesmo placar, em Samara, e ao critério disciplinar q...