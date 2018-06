Esporte Japão encara estreia diante da Colômbia como revanche da Copa do Mundo de 2014 Equipes se enfrentam na terça-feira (19), a partir das 9 horas, encerrando a 1ª rodada da fase de grupos

O experiente lateral-esquerdo Yuto Nagatomo, do Japão, encara o duelo contra a Colômbia, nesta terça-feira, às 9 horas (de Brasília), em Saransk, pelo Grupo H da Copa do Mundo da Rússia, como uma revanche diante dos sul-americanos, que venceram os japoneses por 4 a 1 na primeira fase do Mundial de 2014, no Brasil, e os mandaram para casa mais cedo. "Quatro anos a...