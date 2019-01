Esporte Japão derrota o Irã e vai à decisão da Copa da Ásia pela quinta vez Maior campeã da Copa da Ásia, equipe nipônica busca o quinto título da competição continental

O Japão garantiu vaga na decisão da Copa da Ásia nesta segunda-feira. A seleção encarou o Irã em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, e arrancou no segundo tempo para vencer por 3 a 0, sem maiores dificuldades. Com o resultado, o país disputará a final do torneio pela quinta vez na história. Maior campeão da Copa da Ásia, o Japão luta pela quinta conquista. E para...