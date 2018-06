Esporte Jane Karla curte novos ares no topo Após se mudar para Portugal, atleta goiana chega à liderança do ranking mundial e projeta paralimpíada

Há cerca de três meses, a goiana Jane Karla arrumou as malas e partiu para Portugal. Deixou Aparecida de Goiânia, onde nasceu e morava, e se estabeleceu em Lisboa. O objetivo era de buscar melhor condição para se dedicar ao tiro com arco. Domingo (10 de junho), a primeira recompensa foi colhida. Ela venceu uma competição na Itália e assumiu a liderança do ranking mund...