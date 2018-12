Esporte Jane Karla é melhor do ano no tiro com arco Após mudança para Portugal, atleta goiana se destaca na modalidade e recebe prêmio do CPB

A atleta goiana Jane Karla foi escolhida melhor do ano no tiro com arco paralímpico. Ontem, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou a relação dos destaques da temporada de 2018, em que Jane chegou a ocupar a liderança do ranking mundial - hoje, ela está em 2º lugar na lista.“É gratificante. Acho que é um prêmio importante, pois dá mais um gás para seguirmos em f...