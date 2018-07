Esporte Jamie Vardy e Dele Alli viram dúvidas na Inglaterra para as quartas de final A boa notícia para os ingleses é o retorno do meia Fabian Delph, que havia sido liberado para acompanhar o nascimento de seu filho

A seleção inglesa retomou os treinamentos nesta quarta-feira (4) em Repino com duas dúvidas para o duelo contra a Suécia, sábado, às 11h (de Brasília), em Samara, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O meia Dele Alli, com lesão muscular, e o atacante Jamie Vardy, com problema na virilha, estão sendo monitorados pelo departamento médico para saber se terão condições d...