Esporte James Rodríguez volta a treinar e deve reforçar a Colômbia na estreia da Copa

Os torcedores colombianos ganharam uma boa notícia na Rússia. Principal jogador da seleção da Colômbia, o meia James Rodríguez reapareceu no treinamento desta sexta-feira, em Kazan, e não deve ser problema para a estreia da equipe na Copa do Mundo diante do Japão, nesta terça, em Saransk. James Rodríguez e o volante Wilmar Barrios não haviam participado do treino...