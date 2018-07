Esporte James não treina, mas viaja com a Colômbia e agradece fãs: 'Voltarei mais forte' Jogador usou as redes sociais para agradecer aos fãs, mas não deu pistas se volta no duelo contra a Inglaterra (terça, às 15 horas)

James Rodriguez não treinou pelo terceiro dia consecutivo neste domingo com o elenco, em Kazan, mas embarcou com a delegação da Colômbia para Moscou, onde a equipe enfrenta a Inglaterra nesta terça-feira, às 15 horas (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Assim, o camisa 10 segue como dúvida para o confronto. O meia do Bayern de Muniqu...