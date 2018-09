Esporte Jair Ventura testa Mateus Vital na vaga de Roger no Corinthians Time paulista quer engrenar sequencia de vitórias para poder encostar no G6

O técnico Jair Ventura realizou na manhã desta quarta-feira (19) o primeiro treino tático de olho no duelo contra o Internacional, no domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade foi a entrada do meia Mateus Vital na vaga do centroavante Roger. A mudança tenta melhorar o desempenho do setor ofensivo. O Corinthians é uma das equipes que me...