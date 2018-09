Esporte Jair Ventura pede equilíbrio ao Corinthians e esconde escalação para quarta No último treino da equipe, a torcida alvinegra compareceu em peso a Arena do Timão, para apoiar o grupo

Enquanto os milhares de torcedores se acomodavam na Arena Corinthians, o técnico Jair Ventura foi à sala de imprensa e concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (25) antes do início do treino aberto. O comandante alvinegro falou sobre a importância do apoio da Fiel na véspera do duelo decisivo com o Flamengo e escondeu a escalação do time. "É bom quando acon...