Esporte Jair Ventura é demitido do Santos Equipe ocupa a 15º colocação do Campeonato Brasileiro, um ponto acima da zona de rebaixamento

O Santos demitiu nesta segunda-feira o técnico Jair Ventura. O treinador vinha balançando no cargo desde antes da parada para a Copa do Mundo. Na retomada do Campeonato Brasileiro, o time alvinegro empatou o clássico com o Palmeiras por 1 a 1 na última quarta-feira e ficou no 0 a 0 com a Chapecoense, no domingo. "A direção do Santos Futebol Clube comunica que Ja...