Esporte Jadson sofre lesão e só volta ao time do Corinthians após a Copa do Mundo O meia sofreu um estiramento na coxa direita durante a partida contra o Flamengo

Jadson é mais um desfalque no Corinthians para o técnico Osmar Loss administrar até a parada do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo. O meia sofreu um estiramento muscular na coxa direita e só deve retornar aos gramados após o Mundial da Rússia. O Corinthians confirma que o jogador está fora do clássico contra o Santos, nesta quarta-feira, na Arena Co...