Esporte Jaó conquista Copa Goiânia de Basquete Diante do Goiânia/Pag-Expresso, o Jaó fez 94 a 84 e venceu a competição de forma invicta

Num jogo digno da força das duas principais equipes do basquete estadual, o Jaó/Universo derrotou o Goiânia/Pag-Expresso por 94 a 84, sábado (2), no ginásio da Apcef, e conquistou o título da Copa Goiânia de forma invicta, pois venceu os oito jogos que realizou. A partida foi emocionante, com muita disputa. O Goiânia/Pag-Expresso teve um início melhor, mas logo o...