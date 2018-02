Júnior Pezão pede demissão do Rio Verde

A passagem do técnico Júnior Pezão pelo Rio Verde durou apenas uma partida, a derrota para o Anápolis, nesse sábado (10) por 2 a 0, no estádio Mozart Veloso do Carmo. O treinador, que assumiu o clube há uma semana, pediu demissão por conta de "problemas extra-campo", que segundo ele estava impedindo um melhor rendimento do time.

Júnior Pezão destacou que parte do elenco relatou a ele o atraso em salários e que isso estava atrapalhando. "Alguns jogadores que pertencem ao clube, chegaram em mim e falaram que o clube não estava pagando e que eles não estavam com a cabeça boa para treinar e jogar", disse o treinador.

"Após o jogo contra o Anápolis, eu percebi que a situação estava complicada e não vi nenhuma maneira de eu conseguir resolver a situação, por isso pedi para sair. Tenho um nome a zelar e desejo toda a sorte ao Rio Verde", destacou Pezão, que é o terceiro nome a comandar o Rio Verde nessa temporada. Já estiveram a frente do Verdão do Sudoeste, Jorge Luis e o auxiliar Marcos Estevam.

Além de Pezão, no início da noite deste domingo, o diretor de futebol, Reino Alves também pediu demissão do cargo. O profissional confirmou a situação de inadimplência do clube em relação a 11 jogadores. "São atletas com média salarial de R$ 1,5 mil e nem assim estão conseguindo honrar", destacou o dirigente demissionário.

O Rio Verde ocupa a última colocação do Grupo A, com 4 pontos e na próxima rodada enfrenta o Itumbiara, no estádio JK.