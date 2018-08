Esporte Júnior Brandão está de saída do Atlético para o futebol da Bulgária No rubro-negro, o atacante marcou 9 gols, em 18 partidas e era o vice-artilheiro da Série B

O atacante Júnior Brandão, um dos destaques do Atlético nessa Série B, está de saída do clube. O jogador, que já havia sido sondado por equipes da Série A, está de partida para o Ludogorets, da Bulgária. Com a camisa do Dragão, o atacante de 23 anos disputou 18 partidas e marcou 9 gols. O clube ainda não oficializou a informação, mas já programou uma coletiva para e...