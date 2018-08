Esporte Júnior Brandão é pretendido por time da Série A O atacante rubro-negro é o artilheiro da Série B, com 9 gols marcados

Com a boa participação na Série B, o atacante Júnior Brandão, artilheiro da competição, com 9 gols, está despertando interesse de clubes da primeira divisão. Após ter sido observado por olheiros do Corinthians, agora é a vez do Santos vislumbrar a contratação do atacante, que recentemente renovou com o Atlético por 3 temporadas. A informação foi divulgada por me...