Esporte 'Já passou', diz coronel Nunes sobre mudança de voto na eleição da Copa de 2026 Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) vai exigir explicações por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) diante da decisão do presidente de romper um acordo regional e votar pelo Marrocos para sediar a Copa de 2026

O coronel Antonio Nunes, presidente da CBF, abriu a maior crise diplomática em anos no futebol sul-americano ao não respeitar um acordo sobre o voto para a sede da Copa de 2026, com repercussões que ainda começam a ser avaliadas para o Brasil. Mas, para ele, o assunto já está encerrado. "Já passou", disse o cartola, ao Estado, ao entrar no estádio Luzhniki, Moscou. Agora, a Conmebol ...