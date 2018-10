Esporte Já classificado, Brasil arrasa Casaquistão pelo Mundial Feminino de vôlei Seleção feminina terá grupo difícil para a próxima etapa do campeonato, enfrentando inclusive o anfitrião Japão

Já classificada para a próxima fase do Mundial, a seleção brasileira feminina de vôlei voltou a fazer bonito nesta quinta-feira(04), em Hamamatsu, no Japão. As comandadas do técnico José Roberto Guimarães arrasaram o Casaquistão por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/20 e 25/13. As brasileiras entraram em quadra já garantidas na segunda fase da competição disput...