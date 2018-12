Esporte Já classificadas, equipes do Brasil perdem no Mundial de Clubes de vôlei Dentil/Praia Clube e o Minas Tênis Clube foram superados por rivais turcos, que são os favoritos a ficar com o título

Já classificadas para as semifinais, as equipes brasileiras foram derrotadas nesta sexta-feira na rodada final da fase de grupos do Mundial de Clubes de vôlei. Na cidade chinesa de Shaoxing, o Dentil/Praia Clube e o Minas Tênis Clube foram superados por rivais turcos, que são os favoritos a ficar com o título. O Praia Clube, de Uberlândia (MG), foi o primeiro a entr...